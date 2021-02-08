شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن تسجيل 1076 مستحضرا و1445 مخصباً زراعياً.. اقرا التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف هاشم مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه خلال يناير الماضى تم قبول طلبات تسجيل 599 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف لفحصها فنياً تمهيداً لإصدار استمارات تسجيلها، فضلا عن الانتهاء من إجراءات تسجيل عدد 477 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف وإصدار استمارات تسجيلهم.

وأضاف مدير المركز، أنه تم قبول طلبات تسجيل 362 مخصب زراعي لفحصها فنياً تمهيداً لإصدار استمارات تسجيلها، كذلك الانتهاء من إجراءات تسجيل عدد 181 مخصب زراعى وإصدار استمارات تسجيلها وتحليل عدد 1201عينة تخص باحثين من الجامعات والمعاهد البحثية المختلفة وكذلك لأفراد عاديين.

وتابع أنه تم خلال يناير الماضي، تحليل عدد 727 عينة علف دواجن وعدد 175 عينة علف حيوان تخص مصانع الأعلاف وإصدار نتائج لهما واستقبال وفحص عدد 480 شحنة مخصب زراعي مستورد، فضلا عن فحص عدد 512 شحنة مستوردة تشمل إضافات الأعلاف وخاماتها وسحب عينات لعدد 9 شحنات أعلاف وإضافاتها وخاماتها مصدرة للخارج وإصدار تقارير فنية لصلاحيتها للتصدير، كما تم عمل التحاليل اللازمة لعدد 78 تجربة تشغيل بعدد (226) عينة وذلك لإصدار التراخيص اللازمة لمصانع التشغيل.

فيما تتابع وزارة الزراعة، تكثف حملاتها الدورية والرقابة على صناعة وتداول الأعلاف واللقاحات البيطرية، لضمان الحصول على أعلاف ذو جودة عالية تحقق أعلى معدلات أداء للحيوان وضبط المضروب والمقلد، بالتنسيق مع لجان تفتيش مفاجئة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الزراعة المختصة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.