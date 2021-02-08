شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكاثوليك بالأقصر يزور الغردقة ويهنئ مدير الأمن بمنصبه الجديد..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكنيسة الكاثوليكية، إن الأنبا عمانوئيل عياد مطران الأقصر، زار مدينة الغردقة وترأس القداس الإلهى بكنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك، بمشاركة القمص يؤانس أديب، راعى الكنيسة، ووكيل مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر.

وأضافت في بيان اليوم، أثناء الزيارة الرعوية للأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمدينة الغردقة، قام بتقديم التهنئة اللواء سليمان شتا، لتعيينه مدير أمن البحر الأحمر، وكان بصحبة القمص يؤانس أديب، راعي كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالغردقة، ووكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، وذلك بحضور الحكمدار أحمد عبد العزيز.

يذكر أن الأنبا عمانوئيل عياد، مطران الكاثوليك بالأقصر، ترأس الاحتفال بمناسبة حضور عدد من راهبات الكلمة المتجسدة للخدمة في نطاق الإيبارشية، الأحد 20 ديسمبر الماضي، وعدد الراهبات المتواجدات بالإيبارشية يقارب السبعين ويقمن بالرسالة في مجالات عدة، روحية ورعوية وإنسانية وصحية وتربوية، ويقدمن خدمتهن لكافة فئات المجتمع وخاصة الأكثر احتياجا.



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