شكرا لقرائتكم خبر عن مياه أسيوط: 5.6مليون جنيه لتنفيذ مشروع تطوير حى غرب أسيوط ضمن برنامج التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عقد اتفاق مع مديرية الإسكان بمتابعه وحدة إدارة مشروعات البنية الأساسية بمحافظة أسيوط، لتنفيذ مشروع تطوير حي غرب أسيوط (2) ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممولة من الاتحاد الأوروبي بمنحه مفوضه لبنك الاستثمار الأوروبي يشرف عليها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيره ومتناهيه الصغر.

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إن أعمال تطوير حي غرب اسيوط (2) تضم إحلال وتجديد خطوط صرف صحي (مساكن ويصا) باقطار مختلفه بطول 2775 متر طولي بقيمة تقديرية حوالي 5.6 مليون، لرفع المستوي المعيشي والصحي والبيئى للفئات المستهدفة من تنفيذ المشروع، والمساهمة في تنفيذ خطة التنمية القومية عن طريق تنفيذ مشروعات البنية الاساسية، وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية.

وأوضح أهمية تنمية الموارد البشرية عن طريق إتاحه إمكانيات التدريب والتأهيل للكوادر المطلوبه لتنفيذ وادارة المشروع.

وأكد الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كرونا المستجد، مع الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، لتأمين بيئة العمل حفاظاً علي سلامة وأمن الكوادر البشريه القائمة علي تنفيذ المشروع.

وشدد علي ضروره الالتزام بالجدول الزمني ومتابعه تنفيذ المشروع فنياً ومالياً وإدارياً والتنسيق مع الجهات المختلفة المشاركه في تنفيذ المشروع وإزالة أي عواقب تعترض التنفيذ.