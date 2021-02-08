شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه: عقد الجمعيات العامة لـ8 شركات تابعة عبر تقنية الفيديوكونفراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم الجمعيات العامة لشركات مياه الشرب الصرف الصحى ببنى سويف وكفرالشيخ ومطروح وشمال وجنوب سيناء والفيوم ودمياط والمنيا ومياه الشرب بالقاهرة، عبر تقنية الفيديوكونفراس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة التخطيطية للشركات.

ووافقت الجمعية على الموازنة التقديرية عن العام المالى 2020/2021 لشركات بنى سويف وكفرالشيخ ومطروح وشمال وجنوب سيناء.

واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء لشركات الفيوم ودمياط والمنيا ومياه الشرب بالقاهرة، وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركات كافة الاجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات فى مدة زمنية محددة، ووافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2020 لتلك الشركات.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، ضرورة متابعة رؤساء الشركات التابعة المستمرة واليومية لمشروعات حياة كريمة المرحلة الأولى والثانية، والالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة، وتوفير البيانات اللازمة والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، وأن تكون مشروعات حياة كريمة ومشروعات التعاون الدولى على رأس أولويات الشركات التابعة.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكافة الوزارات و الجهات الحكومية المشاركة فى المبادرة لتحقيق نقلة نوعية فى حياة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة فى كافة المجالات لاسيما قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وشدد، رئيس الشركة القابضة، ضرورة وضع خطط فعالة لتقليل الفاقد بالمحطات والشبكات، والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسى للمحطات، وتحسين أداء الشركات والخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة، ومراجعة خطط عمل الشركات طبقا للأهداف، والاهتمام بجودة المياه المنتجة من المحطات، وتعميم التجارب الناجحة فى الشركات التابعة فى مجال مجابهة الوصلات الخلسة والتى تؤثر بشكل كبير على ضغوط الشبكات، وأنظمة التحكم والرقابة SCADA ، فى إطار توجيهات وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير الخدمات.