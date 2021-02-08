شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 350 ألف طن مخلفات وقمامة خلال شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه محافظة الجيزة اهتماما كبيرا بمنظومة النظافة، من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء محافظة الجيزة، من خلال المتابعة الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن؛ لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعددا من المناطق التى بحاجة إلي تكثيف دوريات العمل بها؛ إضافة الى شركات النظافة العاملة بالمحافظة والتى يصل عددها الى 25 شركة وجارى التعاقد لدخول شركات أخرى فى الخدمة فى إطار تدعيم منظومة النظافة بالجيزة والارتقاء بها.



وأشارت المحافظة إلى أنها تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمنظومة النظافة، وأنه خلال شهر يناير رفعت المحافظة ما يقرب من 350 ألف طن من المخلفات والقمامة المتواجدة بالشارع وتفصيلها كالآتى:-

الأسبوع الأول: تم رفع 88477 طن تقريبا

الأسبوع الثاني: تم رفع 99766 طن تقريبا

الأسبوع الثالث: تم رفع 94965 طن تقريبا

الأسبوع الرابع: تم رفع 66767 طن تقريبا

وشددت المحافظة على رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى بضرورة التواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة لكافة المعدات والعربات ومحطات المناولة للتأكد من رفع كفاءة منظومة النظافة

وأشار إلى انه تم دعم منظومة النظافة خلال الفترة الاخيرة بمبلغ 45 مليون جنية لتوفير المعدات لرفع كفاءه النظافة بالمناطق المختلفة فضلا عن إعلاءً لقيمة المال العام فقد قامت المحافظة بصيانة عدد من المعدات التى كانت في طريقها إلي التهالك وتشغيلها مجددا للاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات المتاحة حيث بلغت التكلفة الإجمالية للإصلاح 1.8 مليون جنيه لمعدات يبلغ سعرها السوقي حاليا 28 مليون جنيه ووفرت على الدولة عشرات الملايين التى يمكن استغلالها فى مشروعات وخدمات أخرى للمواطنين؛ كما كلف المحافظ بسرعة إجراء الصيانة للمعدات المعطلة الباقية حفاظا على المال العام .

كما أكدت المحافظة أنه دائم الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين فيما يتعلق بمشاكل المخلفات والقمامة وغيرها من المشكلات التى قد تواجه المواطنين موجهاً بالحل الفورى لها.