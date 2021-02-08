شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الأجسام المضادة لكورونا تنتقل من الأم للطفل عن طريق لبن الرضاعة..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن الأم المصابة بكورونا تنقل الأجسام المضادة للفيروس مباشرة من جسم الأم للطفل الرضيع عن طريق لبن الثدى فتشكل له مناعة كبيرة ومقاومة من الإصابة بكوفيد 19.

وأضافت وزارة الصحة والسكان في منشور لها اليوم: من فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل في ظل جائحة فيروس كورونا فلبن الأم يقوى مناعة الطفل لأنه يحتوى علي أجسام مناعية، وأنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 169640 حالة من ضمنهم 132375 حالة تم شفاؤها، و 9651 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.







