شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يوجه المزارعين بضرورة التحول لنظم الرى الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية العمل على تطوير نظم الري، والتحول إلى نظم الرى الحديث، بما يساهم فى ترشيد استخدامات المياه، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتى الأرض والمياه.

جاء ذلك خلال تفقده أحد حقول القمح بقرية الإعلام بمحافظة الفيوم، يرافقه الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وعدد من قيادات الوزارة، على هامش الزيارة التى يقوم بها للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات الزراعية.

والتقى القصير عدد من مزارعى القرية، حيث أكد حرص وزارة الزراعة على تقديم كافة أشكال الدعم لهم، ونقل البحوث العلمية الزراعية للتطبيق على أرض الواقع، بما يساهم فى تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

وتفقد الوزير أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية، والوادى المتصدع، بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، حيث أكد على اهمية هذه الحملات التي يتم تنفيذها، بواقع 3 حملات فى العام، وتستهدف تحصين كل رؤوس الماشية ضد الأمراض والأوبئة، مشيدا بجهود الأطباء البيطريين، فى حماية الثروة الحيوانية والداجنة، فى مصر، من الأمراض والأوبئة.

وتابع القصير أيضا، الأعمال الانشائية لمركز تجميع الألبان النموذجى، الذى ينفذه مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة بمحطة الزراعية الآلية فى مركز اطسا بمحافظة الفيوم.

وأكد الوزير أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، لتوفير منتجات ألبان آمنة وصحية للمواطنين، وفتح آفاق جديدة لمشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيرا الى انه تم إدراج التمويل اللازم لتطوير مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة (5%)، للتخفيف من الأعباء على صغار المربين، بالإضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي، والتي تتكلف نحو 50 ألف جنيه لكل مركز، تدعيمًا للمربي الصغير وفتح آفاق للتصدير، وتحسين مستوى دخولهم.

وزير الزراعة يتفقد حقول القمح بقرية الإعلام بمحافظة الفيوم

وزير الزراعة يتفقد حقول القمح بقرية الإعلام بمحافظة الفيوم

جانب من جولة وزير الزراعة