شكرا لقرائتكم خبر عن واعظات الأوقاف فى محاضرة بكنيسة سودانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المهندسة عبير أنور، واعظة متطوعة بالأوقاف، خلال المحاضرة، إن السلام المجتمعى يجب أن يكون هدف كل منا، لأن بيئة السلام أصلح البيئات للإنجاز والارتقاء فإذا كان هناك انشقاق لم يحدث أى إنجاز.

وأشارت المهندسة عبير أنور، خلال محاضرة بكنيسة فى السودان ضمن أعمال قافلة الأوقاف الدعوية للسودان، إلى مبادرة معا فى خدمة الوطن التى أطلقتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والكنيسة المصرية، حيث تخرج كل واعظة مع راهبة، قائلة: "كانت البداية لمجموعة من اللقاءات والفعاليات لقطبى الوطن، وحدث تآلف ونموذج لنسيج واحد دون اختلاف".

فيما قالت الواعظة دينا جدامى، إن تجربة عمل الواعظات والراهبات وصلت إلى ما يقرب من 1000 واعظة وراهبة فى كل مكان فى مصر، نشترك ونلتقي فى أماكن كثيرة، مؤكدة عدم التطرق لأي مسألة دينية، بل الهدف هو نشر رسالة إيجابية تكون قدوة للمجتمع".

وتابعت الواعظة دينا جدامى:" فى البداية كان الناس يتعجبون من التجربة ثم بدأوا يعجبون بها، وأصبحنا نقدم خدمات مجتمعية، وانتشرنا فى القرى والنجوع، وليس فى القاهرة فقط، ونظمنا مع الراهبات حملات لتبني قضايا مجتمعية وحملات طرق أبواب نجلس مع السيدات لنتحدث معهن عن القضايا المجتمعية".