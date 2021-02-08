شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي البدوي: تطوير العشوائيات مهمة قومية ويجب وضع بنية تحتية للصناعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية، أن تطوير العشوائيات والقرى الأكثر احتياجا هى مهمة قومية، لأن الهدف من ذلك هو تحقيق العدالة الاجتماعية لسكان هذه المناطق الفقيرة.

وطالب البدوى، من الحكومة أثناء قيامها بعملية التطوير سواء العشوائيات أو القرى، إقامة بنية تحتية للصناعات ومتناهية الصغر، وذلك حتى نستطيع إنقاذ هذه الفئات اقتصاديا بجانب تطوير الخدمات الاجتماعية لهم.

وأضاف البدوى، أن البنك المركزى سبق وأن تقدم بمبادرة لإحياء الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير قروض بفوائد قليلة قيمتها 200 مليار جنية ولم الاستفادة من هذه المبادرة بالشكل المطلوب حتى الآن.

وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الربط بين التطوير الاجتماعى والاقتصادى لسكان هذه المناطق سيساعد بشكل كبير على اخراجهم من حالة التردى التى يعيشونها الآن.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، اصطحب أعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء فى جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس.

وأطلع الرئيس- خلال الجولة- على تلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية موجهاً بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة علي مستوي الجمهورية من كافة الجوانب وكذلك الوقوف علي حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلاً عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

وقال الرئيس السيسى، إن الشورارع المتواجدة فى المنطقة لا تستطيع إدخال سيارة داخلها، مشددًا على أنه لا يمكن أن يترك المواطنون فى هذه المنطقة على هذه الصورة.