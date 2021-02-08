شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكرم الناجحين فى مسابقة الخطيب المتميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الخطابة أحد أهم فنون القول، وضروب البيان، ووسائل التأثير، وهى أقدم الفنون الأدبية وأوسعها انتشارًا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف بالناجحين بمسابقة الخطيب المتميز اليوم الاثنين، بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف ، والتي تم عقدها بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر الذي تم توقيعه يوم الاثنين 11 يناير الماضى.

وأكد وزير الأوقاف، على أهمية إعداد الخطيب للموضوع إعدادًا جيدًا ، مع ترتيب الأفكار ، والاتزان في الحركة ، وسلامة اللغة ، وصحة العبارة وبراعة الاستهلال ، وحسن الختام ، مؤكدًا أن الخطابة علم له أصول وقواعد وهناك آلية لبناء الخطبة تحتاج إلى تأهيل وتدريب ، ويجب أن تقدم فكرًا جديدًا ويكون قابلًا للتطبيق.

من جانبهم أكد الناجحون في مسابقة الخطيب المتميز أن هذه المسابقات في أعلى درجات النزاهة والشفافية ، تتسم بالحيادية المطلقة في الاختيار بين المتسابقين.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت نتيجة مسابقة الخطيب المتميز والجوائز المقررة لهم ، ونشرت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين فى مسابقة الخطيب المتميز ومديرياتهم والمكافأة كما يلى:

1. محمد عبد الله عبد الله متولي فايد

القاهرة

مدرس بكلية أصول الدين – خطيب مكافأة بالقاهرة

الأول

20000 جنيه

2.

محمد سعد عبد العظيم السيد

القاهرة

مدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالبنين بالقاهرة – خطيب مكافأة بالقاهرة

الثاني

10000جنيه

3.

محمد عبد العال محمد عبد العال الدومي

الجيزة

إمام وخطيب بالجيزة

الثالث

7000 جنيه

4.

محمد وجدي سعد عبد الله سلامة

الإسماعيلية

إمام وخطيب بالإسماعيلية

الرابع

5000 جنيه

5.

عطية أبو بكر عطية الديسطي

الغربية

إمام وخطيب بالغربية

الخامس

3000 جنيه

6.

محمد رجب علي حسانين

بني سويف

إمام وخطيب ببني سويف

السادس

3000 جنيه

7.

عبد الغني محمد عبد الغني التليتي

المنوفية

إمام وخطيب بالمنوفية

السابع

3000 جنيه

8.

سعيد محمد سعيد الفقي

الإسكندرية

إمام وخطيب بالإسكندرية

الثامن

3000 جنيه

9.

محمد شعبان محمد إسماعيل

المنيا

مدرس مساعد بجامعة الأزهر – خطيب مكافأة بالمنيا

التاسع

3000 جنيه

كما قرر معالي أ .د/ الوزير منح مكافأة استثنائية قدرها ألف وخمسمائة جنيه للأداء الجيد في المسابقة لستة ممن لم تتضمنهم المراكز الأولى المنصوص عليها في المسابقة وهم :

م

الاسم

المديرية

الصفة الوظيفية

المكافأة

1.

طه محمد إبراهيم عبد العليم عبد العال

المنيا

إمام وخطيب بالمنيا

1500 جنيه

2.

محمود عبد الدايم علي سليمان

الأقصر

إمام وخطيب بالأقصر

1500 جنيه

3.

إبراهيم رمضان عبد القادر الباز

الدقهلية

مدرس مساعد بكلية أصول الدين بالمنصورة- خطيب مكافأة بالدقهلية

1500 جنيه

4.

محمود السعيد محمد علي عبد الكريم

السويس

إمام وخطيب بالسويس

1500 جنيه

5.

يوسف نبيل أبو القاسم سابق

دمياط

إمام وخطيب بدمياط

1500 جنيه

6.

حجاج أحمد عبد الله محمد

المنيا

مدرس بكلية التربية – جامعة المنيا - خطيب مكافأة بالمنيا

1500 جنيه





















