شكرا لقرائتكم خبر عن واعظات الأوقاف بكلية القرآن فى السودان: كتاب الله يحمى حقوق النساء ويعلى شأنهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لنشاط القافلة الدعوية لوزارة الأوقاف بولاية شمال كردفان، عقدت قافلة الأوقاف الدعوية فى السودان، الملتقى الدعوي للأئمة والدعاة السودانيين بكلية القرآن الكريم بمدينة الأبيض، وخلال الملتقى أكدت الدكتورة أسماء الشنقيطي رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس الأعلى للدعوة أن مفهوم الدعوة بمفهومه الصحيح يعني الدعوة إلى الله (عز وجل) بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأوضحت اللجنة الإعلامية للمجلس الأعلى للدعوة، أن الداعية يستمد منهجه من كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم) بفهم صحيح، وتتنوّع الأساليب الدعوية فمنها : الأساليب التي تحرّك العاطفة ، والشعور ، والوجدان ، والأساليب التي تدعو إلى التفكّر ، والتدبّر ، والاعتبار ، والأساليب التي تعتمد على التجارب الإنسانية.

ومن جانبها، أكدت الواعظة عبير أنور في محاضرتها بكلية القرآن الكريم بمدينة الأبيض السودانية، أن القرآن الكريم دستور يحمي حقوق النساء ويعلي من شأنهن في المجتمع، مشددة على عناية المرأة بالقرآن وتمسكها بتعاليمه من عصر الصحابيات إلى عصرنا هذا.

وأوضحت الواعظة عبير أنور، أن المرأة المسلمة تسير على هدي الله ( عز وجل) باتباع تعاليم كتابه وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) ، وكان للمرأة دور كبير في إحياء النهضة العلمية ، مشيرةً إلى أن التاريخ الإسلامي زاخر بالعديد من النماذج المشرفة للمرأة المسلمة بدءًا من أمهات المسلمين ( رضي الله عنهن ) ، ومرورًا بغيرهن على مر التاريخ.

