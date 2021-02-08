شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن استخراج 770 شهادة قياس مستوى المهارة ببني سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف باستخراج 770 شهادة قياس مستوى المهارة، واستخراج 732 كارنية مزاولة حرفة، فضلا عن تعيين 734 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم 8 شباب من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1811 شاباً.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال يناير الماضى قامت المديرية بالتفتيش على 509 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدورى النهارى والحملات، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة، كما تم التفتيش على 123 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 31 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 4 منحة مولود بمبلغ 8 آلاف جنيه ، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه ، و 3 منح لعمليات جراحية بمبلغ 15 ألف جنيه، فضلاً عن صرف منح دورية لـ 1074 عاملا ً من المسجلين بالإدارة بإجمالى 537 ألف جنيه.