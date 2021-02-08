شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بجنوب سيناء والأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكانن إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اعتباراً من غد الثلاثاء وبعد غد 10 فبراير الأربعاء للكشف والعلاج مجانًا فى مختلف التخصصات الطبية بمحافظتى جنوب سيناء واسيوط .

وتتضمن القوافل الطبية حزمة من التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظتي جنوب سيناء وأسيوط.

تأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية، وتضم القوافل التخصصات المختلفة.

وسبق أن أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 68 قافلة طبية مجانية، بجميع محافظات الجمهورية، تأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.







