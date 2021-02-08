شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالسودان يطمئن على سير الدراسة والامتحانات بمدارس البعثة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير مصر في السودان السفير حسام عيسى إنه يشعر بالفخر للمستوى التعليمي الذي يُقدم للطبة المصريين والسودانيين في كل المراحل، سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو الثانوي، لافتا إلى المستوى المميز لمدرسة (الشجرة العربية)، حتى فيما يخص الأنشطة الرياضية التي يمارسها الطلبة في ملعب المدرسة.

جاء ذلك خلال تفقد سفير مصر في السودان، اليوم الاثنين، سير العملية التعليمية والامتحانات في مدرسة "الشجرة العربية"، التابعة للبعثة التعليمية المصرية في السودان، في حي الشجرة بالخرطوم.



وأشاد السفير حسام عيسى بانتظام الدراسة وإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف التاسع (شهادة إتمام مرحلة الأساس "المرحلة الإعدادية")، وسط تطبيق تام للإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وأشار إلى التطوير الملحوظ في طرق التعليم في مدارس البعثة المصرية، وحتى في الامتحانات التي تتم بنظام "البوكلت"، معربا عن رضاه بهذا المستوى المميز.



وشكر السفير المصري أعضاء البعثة التعليمية المصرية، ورئيسها أشرف البسطويسي، على المستوى الجيد الذي يقدمونه للطلبة من مصر والسودان، مؤكدا دعمه للبعثة في رسالتها الهادفة.



وعرض رئيس البعثة التعليمية المصرية في السودان، على السفير حسام عيسى، خطط تطوير العملية التعليمة في مدارس البعثة، وعددها 9 مدارس.

وأشاد السفير المصري بتلك الخطط، ومنها إجراء الامتحانات هذا العام بنظام "البوكلت"، والنظم الجديدة التي يتم تطبيقها في عملية التدريس، فضلا عن العدد القليل للتلاميذ في كل فصل، بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



ووعد السفير حسام عيسى، أعضاء البعثة التعليمية المصرية بالمساعدة في تلبية بعض المطالب التي عرضوها خلال لقائه بهم في مدرسة "الشجرة العربية".

من جانبه، أوضح رئيس البعثة التعليمية المصرية، أن مدرسة "الشجرة العربية"، تضم 350 طالبا في مختلف مراحل التعليم، من الأساس إلى الثانوي، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية على مستوى مدارس البعثة المصرية، يبلغ 175 طالبا.



وأوضح أن البعثة تسعى لتطوير العملية التعليمية بما يتواكب مع التطوير الحادث في مصر، لذلك تتم الامتحانات هذا العام بنظام "البوكلت"، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للطلبة، من توفير المعقمات والكمامات وقياس درجة الحرارة، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي في لجان الامتحانات، حيث تضم كل لجنة 10 طلاب فقط.



وأعرب عن سعادته بزيارة السفير المصري لمدرسة (الشجرة العربية)، التي تُعتبر من أقدم وأعرق المدارس في دولة السودان الشقيق، لافتا إلى أن الامتحانات تسير بصورة جيدة جدا.