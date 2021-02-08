شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع آلية التنسيق الثلاثى بين مصر والأردن والعراق على مستوى وزراء الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين ظهر اليوم الاثنين، اجتماع آلية التنسيق الثلاثى بين الدول الثلاث وذلك بقصر التحرير.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على "تويتر" - إن الاجتماع يهدف إلى التباحث حول دفع أُطر التعاون الثلاثي في مختلف المجالات، وسبل تعزيز العمل العربي المُشترك .

وأكدت مصر والأردن والعراق على أهمية التوصل لحلول سياسية للصراعات التي تُعاني منها سوريا واليمن وليبيا ووقف التدخلات الخارجية في شئونها لكي تتمكن هذه الدول من الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأعرب وزراء الخارجية عن رضاهم عما تحقّق خلال الفترة الماضية منذ قمة عمّان الثُلاثية في أغسطس 2020، وأكدوا التزام دولهم بالاستمرار في منهج التعاون المشترك والتنسيق الوثيق من أجل الإسراع بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تصُب في مصلحة الدول الثلاث ومصلحة المنطقة ككل.



وصرَحَ السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع يهدف أيضاً إلى التشاور السياسي بشأن آخر المستجدات على صعيد الأوضاع في المنطقة، حيث تم تبادل الرؤى حول القضية الفلسطينية وعملية السلام، والأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، والتأكيد على أهمية التوصل لحلول سياسية للصراعات التي تُعاني منها هذه الدول، ووقف التدخلات الخارجية في شئونها لكي تتمكن من الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، كما تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.



وأضاف حافظ أن الاجتماع شدَّد كذلك على أن الأمن المائي العربي له أولوية متقدمة، وخاصةً التحديات التي تواجه الحقوق المائية للدول العربية، مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على دعم الموقف العربي في هذا الشأن.

وكان سامح شكرى وزير الخارجية،استقبل اليوم الاثنين بقصر التحرير، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدى.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن لقاء الوزيرين تطرق إلى الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية حول فلسطين، والذي يأتي بمبادرة مصرية أردنية، من أجل التأكيد على ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، والسعي لتوفير المُناخ السياسي اللازم لإعادة انخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مسار تفاوضي جاد، لاسيما في إطار الزخم المتولد عن الاجتماعات المتتالية بمشاركة مصر والأردن سواء في الإطار الرباعي مع فرنسا وألمانيا، أو الاجتماع الثلاثي مع وزير خارجية فلسطين في القاهرة.

وأضاف حافظ، أن اللقاء شهد كذلك توافقًا في الرؤى بين الجانبين إزاء التطورات الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المُشترك، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف كافة التدخلات الأجنبية في شئون الدول العربية، وإعلاء الحلول السياسية لكافة أزمات المنطقة، بما يدفع باتجاه ترسيخ الأمن والاستقرار ويصون مقدرات الشعوب.