شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مصر الدولة الوحيدة فى إنتاج البيض الخالى من المسببات المرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المشروع القومى لإنتاج البيض الخالى من المسببات المرضية.

واستمع وزير الزراعة الى عرض تقديمي حول المشروع، من الدكتور منير الصفتي مدير المشروع، حيث استعرض اهمية هذا المشروع، في إنتاج المادة الخام لصناعة اللقاحات البيطرية وبعض اللقاحات الآدمية، لافتا إلى أنه تم رفع الطاقة الإنتاجية من 1.5 مليون بيضة إلى 3 ملايين بيضة فى العام والذى يقدر قيمتها بـ 18.9 مليون دولار بما يوازي 283.5 مليون جنيه مصرى حسب السعر العالمى للبيضة والذى يعادل حوالي 6.3 دولار للبيضة الواحدة.

وأوضح أن الكمية الإضافية المنتجة من بيض SPF ساهمت فى زيادة الانتاج المحلى من اللقاحات بما مقداره 6% (840 مليون جرعة لقاح ) من الاستهلاك المحلي سنوياً من اللقاحات والذى يعادل 90 مليون دولار بما يوازي 1.35 مليار جنيه مصري، مشيرا الى انه يجرى حاليا انشاء عدد 6 حظائر جديدة بطاقة 6 ملايين بيضة فى العام ليصبح إجمالي الانتاج 9 ملايين بيضة سنوياً، والتى يقدر قيمة إنتاجها المتوقع بما يوازى 56.7 مليون دولار فى العام والذى يعادل 850.5 مليون جنيه مصري، وانه من المتوقع ان يساهم هذا الانتاج فى زيادة المنتج المحلى من اللقاحات بما مقداره 18% ( 2.52 مليار جرعة لقاح ) من الاستهلاك السنوى والذى يعادل 270 مليون دولار والذى يعادل 4.05 مليار جنيه مصرى.

ومن جهته أشاد وزير الزراعة بالجهود المبذولة في هذا المشروع، من قبل العاملين به، حيث يعد المشروع الثالث من نوعه على مستوى العالم من حيث الانشاء، وحاليا لا يوجد سوى 9 مشاريع بالعالم فقط منه، ومصر الوحيدة في قارة افريقيا والشرق الاوسط في هذا المجال.

واشار القصير الى اهمية الدور الذي يقوم به هذا المشروع للمساهمة في النهوض بصناعة الدواجن في مصر، لافتا الى أن هذه الصناعة شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة ووجود فائض للتصدير، لافتا الى ان انتاج اللقاحات يعد اهم الوسائل التي تساهم في حماية هذا الصناعة الهامة والواعدة.

وأكد على دور المشروع في انتاج اللقاحات البيطرية، باستخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة، واستخدام كافة وسائل التعقيم، فضلا عن دوره في إمداد عدد كبير من الجهات والهيئات بالانتاج وعلى رأسها معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية، والمعمل المرجعي لتشخيص امراض الدواجن، فضلا عن جميع الوحدات والمشروعات البحثية التابعة لمراكز البحث العلمى والجامعات المصرية، والمركز القومى للبحوث، كذلك نجاحه فى فتح اسواق للتصدير للسوق العالمي، حيث يعد النواة التى تقوم عليها العمليات الانتاجية للقاحات المستخدمة فى قطاع الدواجن وبعض اللقاحات البشرية.

جولة وزير الزراعة بمشروع البيض المخصب

وزير الزراعة ومحافظ الفيوم