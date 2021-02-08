شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إضافة مقررات بكليات التربية لتأهيل الخريجين للعمل كمدرسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المعلم المدرسة أو المدرس هو أحد أهم أعمدة منظومة التعليم ولذلك فإن هناك تنسيق كامل مع وزارة التعليم العالى فيما يتعلق برفع المستوى المهارى والمهنى للمعلم، ولأول مرة يتم إضافة مقررات ومناهج بكليات التربية بالجامعات لتأهيل طلاب كليات التربية للعمل كمدرسين بجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعى وفق أحدث النظم والمعايير التعليمية العالمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم: كما زادت عدد ساعات التدريب العملية الخاصة بتدريب طلاب كليات التربية فى مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمراحلها المختلفة.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية، أوضحت فيه، أنه إيماء إلى الشكوى الواردة من بعض العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات من غير أعضاء هيئة التعليم بشأن حصولهم على مؤهلات عليا تربوية أو مؤهلات عليا مناسبة بالإضافة إلى دبلوم عام فى التربية أثناء فترة التعاقد، وتم تعيينهم ويرغبون فى إعادة التعيين على وظيفة معلم، طبقا للقرار الوزارى رقم 40 لسنة 2020، وقد رفضت بعض المديريات إعادة تعيينهم بمبرر أن هؤلاء قد حصلوا على تلك المؤهلات أثناء فترة التعاقد وليس أثناء الخدمة.



وقال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تم التنبيه على المديريات، بأنه يجوز للعامل الحاصل على مؤهل عال تربوى أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى مؤهل تربوى أثناء فترة التعاقد التقدم لإعادة التعيين فى وظيفة معلم متى استوفى كافة الشروط اللازمة للتعيين الواردة فى القرار الوزارى رقم 40 لسنة 2020، وذلك بناء على رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.