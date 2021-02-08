شكرا لقرائتكم خبر عن حى عين شمس يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة حى عين شمس شرق القاهرة، برئاسة اللواء ماهر هاشم رئيس الحى، حملة مكبرة بشوارع الحى، لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق، وكذلك متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا بالمحال.

ورفعت الحملة عدد كبير من الإشغالات والتندات المتعدية على الطريق العام، بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة عين شمس، وقيادات الحى.

وفى السياق ضبطت أجهزة حى عين شمس شرق القاهرة، برئاسة اللواء ماهر هاشم رئيس الحى، أعمال بناء مخالف، بحضور العميد عصام لطفى سكرتير عام الحي وإدارة الاسكان وإدارة الاشغالات و شرطة المرافق، وتم إيقاف أعمال البناء المخالفة بشارع عبد المحسن الوسيمي من شارع جول جمال وتم رفع جميع المعدات الخاصة بالمخالفة.



وفى السياق، شنت الأجهزة التنفيذية بحى عين شمس شرق القاهرة، برئاسة اللواء ماهر هاشم رئيس الحي، حملات لرفع الإشغالات استجابة لشكاوي المواطنين، وبدأت إدارة الطرق أعمال الرصف بشارع سيد ابو النجا من صعب صالح إلى شارع جسر السويس، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية كما تم البدء فى شارع الوحدة العربية وجارى العمل بشارع إسحق.



وتم تنفيذ حملة أسفرت عن رفع الإشغالات بشوارع "شارع الحرية بعد الوحدة العربية - شارع محمود حسن - شارع الزهراء "، كما تم غلق سنتر السراج بشارع مكة تقاطع مصطفى حافظ وغلق سنتر تعليمى بشارع عيد ابو معتق 5 مسجد العرب، كما تم غلق وتشميع سنتر تعليمى شارع عمر بن الخطاب، وتم غلق وتشميع سنتر بشارع الوحدة العربية.















