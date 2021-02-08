أخبار مصر

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‎‏‎‏‎
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الإثنين كوجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 3 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات.


‏‎- الباذنجان الرومى بـ 3.5جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5.5 جنيه للكيلوجرام.

الباذنجان الأبيض 9 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 5.5 والفلفل الألوان 19 والليمون 17 جنيه.
الفاصوليا الخضراء 14.5 جنيه.
التفاح السكرى 25 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 9.5.
اليوسفي 6.5 جنيه.
الجرافة 8.5 جنيه.
‏‎‏‎- الموز البلدى 10.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
البسلة 7 جنيهات.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا