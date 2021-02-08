للمرافعة.. تأجيل محاكمة متهمي "خلية الوايلى" الإرهابية لـ16 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة 3 متهمين بينهم هارب، في اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلي، لجلسة 16 مارس؛ للمرافعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الويلي، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول مدحت البيك، الاسم الحركي "سامح" مهندس، والثاني معتز علي السيد، الاسم الحركي "أمير" مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب"، تهم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة، وتصنيع مواد مفرقعة واستخدامها في عمليات إرهابية.