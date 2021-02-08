القابضة للمياه: حصول وتجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة لـ13 محطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه يتم اتباع الإجراءات القياسية في تشغيل وصيانة الشبكات والمحطات لضمان استدامة وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رسلان في بيان اليوم، أن أكثر من 200 موقع من محطات وشبكات وروافع مياه الشرب والصرف الصحي، حصلوا على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة (TSM)، ويتم تجديد تلك الشهادة الدولية كل عامين حفاظا على الأصول وزيادة كفاءة الإنتاج.

وأكد أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، و المراقبة و ضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

وذكر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه منذ بداية العام الحالى، حصلت 4 محطات على شهادة TSM، بالإضافة إلى تجديد الشهادة لتسع محطات منذ بداية عام2021، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح المهندس عمرو عادل، مدير عام إدارة التفتيش وتطوير نظم التشغيل والصيانة، أنه تم تجديد شهادة الـTSM خلال العام لمحطات: (مياه روض الفرج والروضة بالقاهرة - وجزيرة الدهب و العياط بالجيزة - وتلا بالمنوفية - ومعالجة الصرف الصحي بجرجا بسوهاج - شبكة ومحطة رفع الصرف الصحى جرين بلازا - وتلا بالمنوفية - وايتاى البارود بالبحيرة - وشبكة صرف صحى استوديو نحاس بالجيزة)، وحصول محطات مياه ( أولاد سالم بسوهاج - سندسيس بالغربية - الشهداء بالمنوفية - تلشروق بالخانكة القليوبية) على الشهادة لأول مرة.

ونوه أنه من المتوقع إدخال محطات المياه بنظام الترشيح الفائق الجودة UF هذا العام، ضمن المواقع التي تخضع للتفتيش الفني لمنحها شهادة TSM.

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن محطة مياه العياط المرشحة تعمل بطاقة إنتاجية ١٠٠ ألف م٣/ يوم وتخدم ما يقرب من نصف مليون مواطن من سكان مركز وقري العياط، فيما أشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن محطة جرين بلازا هي محطة رفع تعمل بطاقة 950 ألف متر مكعب وتخدم حوالي 250 ألف نسمة بمنطقة عزبة حجازي.

وأضاف المهندس محمد بدري رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن محطة مياه اولاد سالم المرشحة الحاصلة على الشهادة تخدم حوالي 300 ألف نسمة، وأفاد رئيس المهندس عادل عطية أن محطة صرف صحي سندسيس تخدم 8 قرى بالعزب التابعة بطاقة تصميمية 180 ألف متر مكعب يوم.

وأعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن حصول محطة معالجة صرف صحي "الهوانم - إيتاي البارود"بطاقة تصميمية للمحطة 15 آلف م٣/يوم.​