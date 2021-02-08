شكرا لقرائتكم خبر عن منة عبدالعزيز تعلّق على محاولة انتحارها: «مش بركب التريند.. محتاجة حنان أب وأم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بثت منة عبدالعزيز، والمعروفة إعلامياً بفتاة التيك توك، أول فيديو لها عقب بثها المباشر لمحاولة انتحارها، وذلك عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وقالت عبدالعزيز، في فيديو مدته 26 دقيقة: «وحشتوني، في ناس فاكراني مت بس أنا على قيد الحياة والحمدلله لحقوني، بس أنا تعبت، واتخنقت معرفش ليه لحقوني بس الحمد لله».

وتابعت في الفيديو: «في ناس كتير كانت زعلانة عليا، فأنا قلت أنا لازم أطلع عشان أطمنكم عليا، أنا بخير وباخد العلاج كويس، بس يا ريتني كنت مت أحسن من كل ده، كان نفسي أموت، مش بركب التريند«.

وأكملت حديثها: «أنا محتاجة حنان ام واب ومحتاجة رعاية لنفسي وبيت اقعد فيه، ومحتاجة اكون زيكوا كلكوا«، وأضافت، «اللي مضايقني ان كل بتوع التيك توك بيقدموا اللي انا بقدمه بس انتوا مش بتيجوا غير على الغبان اللي ملوش اب وام وتدسوه، وبتتريقوا عليا ومبتغيرش جزمتها طيب هغيرها منين انا بلبس الهدوم باليومين اغسله والبسه انا معيش فلوس، ولو جالي طقم واحد ببقى فرحانة».

وتابعت حديثها: «عندي واحد صاحبي عنده 19 سنة، لو في اخر الدنيا بيجيلي انا بصرف منه لو محتاجة أي حاجة بتجيلي، ومش بنت لا ولد عشان البنات مبقتش تتعاشر، انا قلت اللي في نفسي انا محتاجة دعوتكم جنبي، انا لو هاكل تراب مش هعمل حاجة حرام».

كانت قد وثّقت منة عبدالعزيز، فتاة «التيك توك»، لحظات محاولة انتحارها، في فيديو بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت «منة»، قبل الانتحار بقطع شرايين يدها: «أنا بكرهكم ومش بحبكم.. أقسم بالله أنا مش بعمل حاجة وحشة- ودخلت في نوبة بكاء- مش عارفة أرضيكم ولا أرضى نفسى ولا عارفة أرضى أهلى.. أنا مش وحشة، أنا كويسة، عايزة أقول للناس حرام عليكم مش عارفة أعمل إيه!».

وأضافت «منة»، في فيديو الانتحار: «أنا بنت عندى 18 سنة، بيحصل فيّا كده ليه؟! سامحونى، أنا كرهت حياتى، والله أنا مش بعمل حاجة حرام، ولا عمرى أذيت نفسى».

وتابعت «منة»، في فيديو الانتحار الـ«لايف»: «أنا أصلًا مش معايا فلوس ولا جنيه في جيبي، أنا تعبت، أقسم بالله تعبت نفسيًا وماديًا من كل حاجة. سايبة البيت، وأخويا مش بيحبنى. كرهت حياتى».

وأمسكت «منة» «موس حلاقة» ظهر بحوزتها قبل محاولة الانتحار، وقالت: «كان نفسى يكون لى أب وأم زيكم، وعايزة أقول أنا عمرى ما عملت حاجة حرام، ربنا حاسس بيّا، ولا عمرى فكرت كمان أعمل حاجة حرام.. أنا تعبت عايزة أرتاح»، ودخلت في حالة هستيريا وبكاء، مرددة: «إنتو السبب، إنتو السبب»، وقامت بقطع شرايين يدها، مرددة: «خلاص علشان ارتاح واريح الناس».