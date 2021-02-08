شكرا لقرائتكم خبر عن «القصير» و«الأنصاري» يتفقدان المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المشروع القومى لانتاج البيض الخالى من المسببات المرضية.

واستمع وزير الزراعة إلى عرض تقديمي حول المشروع، من الدكتور منير الصفتي مدير المشروع، حيث استعرض اهمية هذا المشروع، في إنتاج الماده الخام لصناعه اللقاحات البيطرية وبعض اللقاحات الآدمية، لافتا إلى انه تم رفع الطاقة الانتاجية من ١.٥ مليون بيضة إلى ٣ مليون بيضة في العام والذى يقدر قيمتها بـ ١٨.٩ مليون دولار بما يوازي ٢٨٣.٥ مليون جنيه حسب السعر العالمى للبيضة والذى يعادل حوالي٦.٣ دولار للبيضة الواحده.

وأوضح أن الكمية الإضافية المنتجة من بيض SPF ساهمت في زيادة الانتاج المحلى من اللقاحات بما مقداره ٦% ( ٨٤٠ مليون جرعه لقاح ) من الاستهلاك المحلي سنوياً من اللقاحات والذى يعادل ٩٠ مليون دولار بما يوازي ١.٣٥ مليار جنيه، مشيرا إلى انه يجرى حاليا انشاء عدد ٦ حظائر جديدة بطاقة ٦ مليون بيضة في العام ليصبح اجمالي الانتاج ٩ مليون بيضه سنوياً والتى يقدر قيمة انتاجها المتوقع بما يوازى ٥٦.٧ مليون دولار في العام والذى يعادل ٨٥٠.٥ مليون جنيه، وانه من المتوقع ان يساهم هذا الانتاج في زيادة المنتج المحلى من اللقاحات بما مقداره ١٨% ( ٢.٥٢ مليار جرعه لقاح ) من الاستهلاك السنوى والذى يعادل ٢٧٠ مليون دولار والذى يعادل ٤.٠٥ مليار جنيه.

ومن جهته أشاد وزير الزراعة بالجهود المبذولة في هذا المشروع، من قبل العاملين به، حيث يعد المشروع الثالث من نوعه على مستوى العالم من حيث الانشاء، وحاليا لايوجد سوى 9 مشاريع بالعالم فقط منه، ومصر الوحيدة في قارة افريقيا والشرق الاوسط في هذا المجال.

واشار القصير إلى اهمية الدور الذي يقوم به هذا المشروع للمساهمة في النهوض بصناعة الدواجن في مصر، لافتا إلى ان هذه الصناعة شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة ووجود فائض للتصدير، لافتا إلى ان انتاج اللقاحات يعد اهم الوسائل التي تساهم في حماية هذا الصناعة الهامة والواعدة.

واكد على دور المشروع في انتاج اللقاحات البيطرية، باستخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة، واستخدام كافة وسائل التعقيم، فضلا عن دوره في إمداد عددا كبيرا من الجهات والهيئات بالانتاج وعلى رأسها معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية، والمعمل المرجعي لتشخيص امراض الدواجن، فضلا عن جميع الوحدات والمشروعات البحثية التابعة لمراكز البحث العلمى والجامعات المصرية، والمركز القومى للبحوث، كذلك نجاحه في فتح اسواق للتصدير للسوق العالمي، حيث يعد النواة التي تقوم عليها العمليات الانتاجية للقاحات المستخدمة في قطاع الدواجن وبعض اللقاحات البشرية.