«بيطرى الإسكندرية»: نستهدف تحصين 155 ألف رأس ماشية بأول حملة ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بـ 2021 (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجاتها، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على ثروتنا الحيوانية.

وقال أن الحملة القومية لتحصين الماشية التي تبدأ في الاسكندرية، وتستمر لمدة 45 يوماً، تأتى في اطار تعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل، وحرصا على تحقيق أكبر استفادة من وراء الحملة القومية الأولى لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع .

وقال الدكتور يوسف عبدالحميد شباط، مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، إن الحملة القومية الأولى لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، تستهدف تحصين 155 ألف رأس من الماشية (جاموس – أبقار – أغنام – ماعز )، بجميع أنحاء المحافظة والتي تتضمن إدارات (أبيس – العامرية – برج العرب –المنشية البحرية – المكس)، من خلال 10 لجان تحصين يومية تجوب أنحاء المحافظة، لتصل إلى المواطنين والمربيين في أماكنهم للتحصين.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تستمر الحملة على مدار 45 يوم.

وأكد «شباط» على جاهزية جميع فرق التحصين والترقيم والتسجيل بجميع الإدارات البيطرية المختلفة، مشيرا إلى ضرورة تعاون المربين مع لجان التحصين لوصول الخدمة للجميع وحصول تغطية عالية لكافة الحيوانات حرصًا على صحتها، حيث إن التحصين هو الوسيلة الوحيدة لحمايتها من تلك الأمراض الخطيرة.

"بيطرى الاسكندرية": نستهدف تحصين 155 الف رأس ماشية بأول حملة قومية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بـ 2021 (صور)

"بيطرى الاسكندرية": نستهدف تحصين 155 الف رأس ماشية بأول حملة قومية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بـ 2021 (صور)

"بيطرى الاسكندرية": نستهدف تحصين 155 الف رأس ماشية بأول حملة قومية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بـ 2021 (صور)