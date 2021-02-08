شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الواسطى يعاين قطع أراضي المحطات المقترح تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاين المحاسب محمد بكري، رئيس مركز ومدينة الواسطى، قطع أراضي المحطات المقترح تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بمركز الواسطى، بحضور كل الجهات المختصة من الغاز الطبيعي والطرق والكهرباء والمياه والتموين، في إطار خطة المحافظة بتقديم التيسيرات اللازمة للشركات العاملة لتنفيذ وإنشاء محطات الغاز الطبيعي، والتوسع في نشاط المحطات القائمة ضمن المشروع القومي لتحفيز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع تذليل كل إجراءات استخراج التراخيص اللازمة.

وقال إن المجالس القروية كثفت جهودها في ملفات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات حيث تم تنفيذ حملة نظافة بالمدينة أسفرت عن رفع 75 طن قمامة ومخلفات ونقلها إلى مصنع التدوير بكوم أبوراضي، كما تم رفع 80 طن نواتج تطهير الترع والمصارف، إضافة إلى جمع 65 طنا من المخلفات المنزلية وتمهيد الطرق الترابية بقرى إنفسط والميمون وقمن العروس وإطواب وميدوم وأبوصير الملق، ومن ناحية أخرى تم المرور على المحال التجارية والورش الحرفية والمقاهي لمتابعة تنفيذ قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

وقال «بكري» إنه تم التحفظ على مواد ومعدات البناء والإزالة في المهد لحالتي تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بزمام قرية الميمون، واتخاذ كل الإجراءات القانونية، وذلك خلال حملة نفذتها الوحدة لمراجعة تراخيص المباني تحت الإنشاء وضبط التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأضاف أنه تم متابعة معدل الأداء التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، حيث تم متابعة بدء أعمال هندسة كهرباء الواسطى لزراعة أعمدة الإنارة بالمدخل القبلي لعزية الوكيل وطريق مدخل عزبة السوسي الغربية ومتابعة مشروعات الصرف الصحي ومد شبكاتها بدائرة المركز لسرعة الانتهاء منها وتسليمها ودخولها الخدمة، فضلا عن متابعة إنشاء عدة بيارات في مناطق مختلفة من قرى المركز لتجفيف المياه الجوفية بهذه القرى.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية