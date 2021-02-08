شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 9000 كرتونة مواد غذائية وكيس دقيق على أهالي الشيخ زويد ورفح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بتوزيع كمية من المساعدات الغذائية على المنقولين من رفح والشيخ زويد، والمقيمين في تجمعات مدينة العريش.

وأكد عمر محمد على، مدير فرع جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، أنه تم توزيع عدد 3000 كرتونة مواد غذائية و6000 كيس دقيق على المنقولين من رفح والشيخ زويد والمقيمين في تجمعات مدينة العريش.

أشار إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال توزيع المساعدات للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد..مؤكدًا على أن توزيع المساعدات تم بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش ورفح والشيخ زويد ومديرية التضامن الاجتماعي وديوان عام المحافظة.