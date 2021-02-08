شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: إعداد خطط تنموية لرفع مستوى القرى الأكثر احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم إعداد خطط تنموية لرفع مستوي القري الأكثر احتياجًا على مستوي مراكز المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصرية.

وأضاف المحافظ، في تصريح له، أنه تم إعداد الخطط التنموية بالتنسيق مع جميع المديريات الخدمية والإدارات المركزية، لتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات المتنوعة للمواطنين في تلك القري.

أشار المحافظ إلى أن المستهدف من المشروع أنشاء منازل بدوية ومشروعات خدمية وتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية وتحسين مستوى الدخول من خلال زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل والاستفادة من المميزات التي تتميز بها كل قرية.

أوضح المحافظ أن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية هو تكليف رئاسي لوزارة التنمية المحلية لوضع برنامج قومي يهدف إلى تنمية وتطوير القرى المصرية إجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القري بمشاركتهم الفعلية.