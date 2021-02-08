شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لإعادة زراعة الأشجار بالمزارع المتضررة في قرى بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة الزراعية في رمانة بشمال سيناء، عن وضع خطة لإعادة زراعة الأشجار بالمزارع التي أضيرت في قري بئر العبد، وذلك بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقالت الإدارة في بيان لها، يتم حاليًا حصر جميع الأراضي الواقعة في زمام القري التي أضيرت بسبب الأحداث الأخيرة، وذلك بناء على تعليمات محافظ شمال سيناء، وتوجيهات وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء.

أضافت الإدارة، سيتم توزيع شتلات الزيتون المنتقاة وذلك لإعادة زراعه الأشجار التي أضيرت، حيث تم تكليف المهندسين الزراعيين بالإدارة الزراعية برمانه والوحدات الزراعية في القري المضارة بسرعة إنهاء الحصر طبقا لتعليمات مدير عام الإدارة الزراعية المهندس، ناصر محمد سليمان .