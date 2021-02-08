شكرا لقرائتكم خبر عن «صدر دمياط» تُبدل جثتين من ضحايا كورونا بطريق الخطأ.. والأهالي يشتبكون مع إدارة المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مستشفى الصدر بمحافظة دمياط واقعة مؤسفة، حيث قامت المستشفى بتبديل جثتين من ضحايا فيروس كورونا ضمن المحتجزين داخل المستشفى.

وكان إدارة المستشفى قد قامت بإبلاغ أحد أهالي حالتين بوفاة ذويهما المحتجزين داخل المستشفى إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهم، الشحات الغنيمي، من كفرالبطيخ كفرسعد، والسيد حراز البستان من مركز دمياط، وتوجه أهالي الحالتين لاستلام جثة ذويهما، إلا أن المستشفى قامت بتبديل الجثتين وذلك بعد أن تم دفن أحدهما بالفعل وفقًا للإجراءات الاحترازية وتم دفن ضحية ابن كفرسعد في قرية البستان مسقط رأس الضحية الأخرى وأقيم السرادق لتلقي العزاء، إلا أن أحد العاملين بالمستشفى اكتشف الخطأ، الأمر الذي أثار غضب الأهالي الذين تجمهروا داخل وأمام المستشفى، وقاموا بالاشتباك مع إدارة المستشفى واعتدوا على بعض العاملين بها، وفشلت محاولات تهدئة ثورتهم، مما استدعى مديرية الصحة لإحالة الواقعة للتحقيق، وموافاتها بتقرير فوري حول الواقعة والمتسبب فيها.

من جانبه، لم يتمكن التواصل مع الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لعدم الرد، والذي اعتذر عبر رسالة على تطبيق «الواتس آب».