شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يشيعون جثمان «شهيد سيناء» بمسقط رأسه بقنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيّع الآلاف من المواطنين بقرية الرحمانية بمحافظة قنا، صباح الإثنين، جثمان المجند أسامة حمدي، الذي استشهد أثناء تأديته لواجبه في الدفاع عن أرض الوطن بشمال سيناء، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وعدد من القيادات الأمنية من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وردد المشيعون هتافات «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله»، و«الله أكبر»، وسط حزن من أسرته وأهله بالقرية، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة في مسقط رأسه.

وقدم نائب المحافظ واجب العزاء وأعرب عن خالص تعازيه لوالد الشهيد وأسرته داعيا الله «أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان».

ووجه تحية إعزاز وتقدير لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأغلى ما يملكون من أجل أن تنعم مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان.

تشييع جثمان شهيد الواجب الوطنى بقنا

تشييع جثمان شهيد الواجب الوطنى بقنا

تشييع جثمان شهيد الواجب الوطنى بقنا

تشييع جثمان شهيد الواجب الوطنى بقنا

تشييع جثمان شهيد الواجب الوطنى بقنا

تشييع جثمان شهيد الواجب الوطنى بقنا