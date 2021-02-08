شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يكلف بإنشاء طريق بديل أسفل «الدائري» للحد من التكدس المروري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الإثنين، أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري لحل مشكلة تكدس المرور عند نزلات الطريق الدائري المؤدى إلى منطي وميت نما، بنطاق حي غرب شبرا الخيمة.

وجه المحافظ بعمل طريق بديل أسفل الطريق الدائري، لتسهيل الحركة المرورية، كما وجه مجلس مدينه شبرا الخيمة بمساعده الشركة المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وأعضاء مجلس النواب واللواء مجدي العناني رئيس مجلس مدينه شبرا الخيمة. والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والعميد خالد كشك رئيس مجلس مدينة الخانكة.