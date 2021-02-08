شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة الأكشاك المخالفة بشوارع حي شرق شبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدت الأجهزة التنفيذية في حى شرق شبرا الخيمة برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم لعدد من المخالفات والأكشاك التي أقيمت دون ترخيص، حيث تم إزالة جميع الأكشاك المخالفة، ومنها إزالة كشك أقيم دون الحصول على التراخيص اللازمة بشارع ١٥ مايو، وتم إزالة المخالفة، للتعدى على الطريق العام وعدم الحصول على تراخيص ومخالفة قوانين الأشغال مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وقال رئيس الحى في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم إزالة اكشاك وتاندات مخالفة أقيمت دون الحصول على التراخيص اللازمة بشارع الشعراوى القديم، للتعدى على الطريق العام وعدم الحصول على تراخيص ومخالفة قوانين الاشغال مع تحرير محاضر للمخالفين.

وفى اطار التصدى لظاهرة انتشار عربات الكارو في شوارع الحى، قال «بكر» إن الأجهزة التنفيذية بالحي قامت بضبط ومصادرة عربه كارو قبل القاء مخلفات بشارع 15 مايو، وكانت العربة محملة بمخلفات هدم قبل إلقائها وتشويه المظهر العام الأمر الذي يعمل على إنهاك الأجهزة التنفيذية.

ازالة الاكشاك المخالفه بشوارع شبرا

ازالة الاكشاك المخالفه بشوارع شبرا

ازالة الاكشاك المخالفه بشوارع شبرا

ازالة الاكشاك المخالفه بشوارع شبرا

ازالة الاكشاك المخالفه بشوارع شبرا