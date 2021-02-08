شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جولة للمحافظ.. إزالة تشوينات على أرض زراعية ببني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة اللواء وليد البيلي توجيهات الدكتور محمد غنيم، محافظ الإقليم، عقب جولة قام بها، الإثنين، على محور عدلى منصور الجديد، والذى يربط شرق المحافظة بغربها.

وأمر المحافظ بإزالة تشوين أحجار على أرض زراعية بمحيط محور عدلي منصور التابعة لمجلس قروى شريف باشا، كما قام مجلس المدينة بتنفيذ قرار ازالة في المهد لحالة بناء مخالفة بالتعدي على أرض زراعية بزمام قرية منقريش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، كما تم إزالة تعدي على خط التنظيم في قرية شريف باشا.

وقال رئيس المدينة إنه تم مراجعة تراخيص المباني تحت الإنشاء لضبط التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مع تطبيق التكليفات بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين لسرعة إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وأضاف «البيبلى» في تصريحات صحفية، أنه تم رفع القمامة والمخلفات والأتربة من شارع 23 يوليو، شارع مصطفى كامل، شارع حافظ، شارع الشيخ خليفة، شارع عوني، شارع عبدالسلام عارف، شارع فاروق عبداللطيف، شارع الإمام مالك، شارع الروضة وشارع حلمي الملط ومنطقة المركز التكنولوجي ومساكن خلف الإستاد الرياضي وعزبة التحرير وميدان الزراعيين، إضافة إلى تمهيد مدخل وشوارع قرية إهوة، مع استمرار المرور الدوري على المناطق التي تم رفع القمامة منها لضمان عدم إلقاء المخلفات بها مرة أخرى.

وأشار إلى تنفيذ الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية صيانة وتركيب 37 كشاف إنارة بطريق بني هارون/ إهناسيا والانتهاء من زرع 3 أعمدة بطريق شريف باشا/ الشيخ إسماعيل إثر اصطدام سيارة مجهولة، بينما قام مجلس قروي باروط بصيانة كشافات الإنارة لمدخل عزبة على سرور.