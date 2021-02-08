شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا ينعى ضحايا «حادث الكريمات»: «بينهم عريس وعروسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بخالص الحزن والاسي ضحايا حادث التصادم الذي وقع على الطريق الصحراوي الشرقي، بمنطقة الكريمات وأسفر عن وفاة 11 مواطنًا من أبناء مركز ديرمواس جنوب المحافظة.

وتقدم محافظ المنيا، بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعياً المولى عز وجل «أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وشيّع أهالي قرى «بني سالم، وزرابي بني سالم بمركز دير مواس جنوب المنيا، جثامين 11 شخصا بينهم عريس وعروسة، و5 أطفال من 4 أسر، لقوا مصرعهم في حادث تصادم بطريق الكريمات شمال بوابة حلوان الشمالية.

واستقبلت قرية بني سالم 8 جثامين، وزرابي بني سالم جثمانين، واستقبلت قرية أسمو العروس جثمان السائق، وتم إقامة صلاة الجنازة عليهم، ودفن الجثامين بمقابر أسرهم بكل قرية.