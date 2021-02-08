شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن قرى ببني سويف لمدة 24 ساعة بسبب عطل مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن انقطاع مياه الشرب عن قرى اشمنت، نجع العرب، دلاص، الرياض، بهبشين، بني زايد، عزب غرب الميمون لمدة 24 ساعة لحدوث عطل مفاجئ

كما أعلنت الشركة عن ضعف المياه بمناطق مدينة ناصر، الشناوية، مدينة الوسطى، الميمون، كوم ادريجا، اليوم الاثنين، من الساعة 12 ظهرًا يوم الاثنين، وحتى الساعة 12 من ظهر غدًا الثلاثاء نظرًا لتوقف محطة مياه اشمنت، لإصلاح عطل مفاجىء بخط الطرد الرئيسي للمحطة.

وتهيب الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه تلك الفترة، وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتأثرة، حال طلبها بالإتصال بالخط الساخن ١٢٥.