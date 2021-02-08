شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مارثون انتخابات المحامين في شمال وجنوب القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت انتخابات نقابتي المحامين بشمال وجنوب القليوبية إقبالا ملحوظا من المحاميين على التصويت في انتخابات مجلسي النقابتين والتي انطلقت اليوم على مستوى محكمتي بنها وشبرا الخيمة الابتدائية.

ووضعت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابتين الفرعيتين عدد من الضوابط منها عدم التصوير داخل اللجان وعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية خلال العملية الانتخابية أو عملية الفرز والإعلان يكون من خلال اللجنة المشرفة مع التأكيد على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجه فيروس كورونا المستجد

وقال إمام الصديق المرشح على مقعد نقيب محامين جنوب القليوبية أن النقابات الفرعية تحتاج إلى التدقيق والتروي في الاختيار من يمثل مجالسها لاسيما في هذه المرحلة الفاصلة في خدمات النقابات على مستوى الجمهورية متمنيا أن يكون هناك تنافس شريف يحافظ على الشكل العام للمهنة ويراعى الأعراف والقيم الأخلاقية والمجتمعية حتى تخرج الانتخابات بالشكل الذي يليق بمهنة المحاماة

جدير بالذكر أن 5 مرشحين يتنافسون على مقعد نقيب محامين جنوب القليوبية فيما وصل عدد المتقدمين لخوض الانتخابات على مقاعد العضوية 28 مرشحاً على 8 مقاعد متضمنة مقعد الشباب في الانتخابات التي تجرى اليوم

وفى شمال القليوبية انطلقت الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تجرى المنافسة على مقعد النقيب والمرشح له 6 من المحامين هم وائل ذكرى ومحمد جودة وفيصل الكحال وعماد سليم واحمد يوسف وطلعت داوود.

وعلى مقعد الشباب يتم انتخاب مرشح من إجمالي 5 مرشحين هم عمرو الحوى ومحمد النساج وأحمد الشاعر ومحمد صادق ومحمد عماد.

وفي الجزئيات يتم اختيار 7 مرشحين من إجمالي 16 مرشحين منهم 3 ببندر بنها و4 بمركز بنها و2 بكفر شكر و3 بشبين القناطر و4 بطوخ حيث يبلغ عدد إجمالي الجمعية العمومية 5368 محاميًا.

و نشرت أجهزة الأمن بالقليوبية عناصرها وتواجدت سيارات الأمن المركزي بمحيط نقابة المحامين ببنها لتأمين سير العملية الانتخابية.

وشهدت الانتخابات هدوء نسبيا مع بداية التصويت الذي يجرى في 4 لجان حيث يستمر التصويت حتى الخامسة مساءًا.

انتخابات المحاميين فى القليوبية

انتخابات المحاميين فى القليوبية

انتخابات المحاميين فى القليوبية