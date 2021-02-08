شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط»: 5.6 مليون جنيه لتنفيذ مشروع تطوير حي غرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الإثنين، عقد اتفاق مع مديرية الإسكان بمتابعه وحدة إدارة مشروعات البنية الاساسية بمحافظه اسيوط، لتنفيذ مشروع تطوير حي غرب اسيوط (2) ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممولة من الاتحاد الأوروبي بمنحه مفوضه لبنك الاستثمار الأوروبي يشرف عليها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إن أعمال تطوير حي غرب اسيوط (2) تضم إحلال وتجديد خطوط صرف صحي (مساكن ويصا) بأقطار مختلفة بطول 2775متر طولي بقيمة تقديرية حوالي 5.6مليون، لرفع المستوي المعيشي والصحي والبيئى للفئات المستهدفة من تنفيذ المشروع، والمساهمة في تنفيذ خطة التنمية القومية عن طريق تنفيذ مشروعات البنية الاساسية، وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية.

وأوضح أهمية تنمية الموارد البشرية عن طريق إتاحة إمكانيات التدريب والتأهيل للكوادر المطلوبة لتنفيذ وادارة المشروع.

وأكد الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كرونا المستجد، مع الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، لتأمين بيئة العمل حفاظاً على سلامة وأمن الكوادر البشرية القائمة على تنفيذ المشروع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني ومتابعه تنفيذ المشروع فنياً ومالياً وادارياً والتنسيق مع الجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ المشروع وإزالة أي عواقب تعترض التنفيذ.