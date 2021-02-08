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"مصر العليا للكهرباء": تلقينا 174 ألف طلب تحويل إلى عدادات كودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة "مصر العليا لتوزيع الكهرباء"، إن الشركة تلقت 174 ألف طلب لتحويل العمل بنظام الممارسة لتركيب عداد كودي وفقًا لما استقبلته المنصة الإلكترونية للكهرباء التابعة للشركة القابضة.

وأشار أبو وردة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الإثنين، أنه تم سداد مقايسات لـ7640 وحدة سكنية، وتركيب 1593 عدادًا منها، وهناك 2198 من المفترض أن يتوجهوا إلى مقرات الهندسات المختلفة؛ لسداد قيمة المقايسات المطلوبة منهم؛ تمهيدًا لتركيب العدادات في أقرب وقت.

وأوضح رئيس شركة "مصر العليا لتوزيع الكهرباء" أن هناك جدولًا تم إصداره يتضمن الجدول الزمني لإجراء معاينات؛ ومن ثمَّ سداد المقايسات ثم تركيب العدادات لمختلف المواطنين بشتى المناطق التابعة للشركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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