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الأربعاء المقبل.. "التموين" تبحث استعدادت إقامة معارض " أهلا رمضان"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية، بعد غد الأربعاء، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات الخاصة لإقامة معارض "أهلا رمضان" على مستوى المحافظات، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين حيث سيتم مناقشة نسب التخفيضات والعروض التي سيقدمها المصنعون والتجار، والسلاسل التجارية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس .

وكشف مصدر بوزارة التموين عن وجود تنسيق كامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة من كافة سلاسل الإمداد المنتشرة في مختلف المحافظات خاصة في شهر رمضان الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك، منوها إلى أن شهر رمضان يعد فرصة مناسبة للتجار لتنشيط مبيعاتهم، وحدوث رواج في الأسواق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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