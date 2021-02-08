الأمن العام: 210 قضية مخدرات وتنفيذ 60 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 175 قطعة سلاح ناري، و210 قضية مخدرات، وتنفيذ 60262 حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية.

كما أثمرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابي، ضم 4متهمين، ارتكبوا 12حادث متنوع، و26متهم لممارستهم أعمال البلطجة، و451دراجة نارية مخالفة، وإعادة 13 دراجة نارية مبلغ بسرقتها، وضبط 18240مخالفة مرورية متنوعة وفحص 60من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.