أبرزها 5 طن لحوم وأسماك فاسدة.. شرطة التموين تضبط 1167 قضية تموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1167 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، بحوزته (3,98 طن "لحوم – دواجن " بدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية أو مستندات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (مالك مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، بحوزته (1,69طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.