عبر "الفيس بوك".. ضبط سيدتين للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية والقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الآداب، القبض على ساقطتين تدير صفحتين لترويج الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية والقاهرة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة وتبين أنها (سيدة - مقيمة بالقاهرة) ، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين عن طريق الصفحة المشار إليها عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية.

وأضافت بإنشائها الصفحة لذات الغرض، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهمة يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على شبكة الإنترنت، تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنها (سيدة - مقيمة بمحافظة الغربية) ، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية .

وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين عن طريق الصفحة المشار إليها مقابل مبالغ مالية، وأضافت بإنشائها لتلك الصفحة لذات الغرض

كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهمة يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.