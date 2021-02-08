شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو جهاز «حدائق العاصمة» يتفقدون 29496 وحدة سكنية بمبادرة «سكن كل المصريين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بجولة تفقدية بموقع عمارات مبادرة رئيس الجمهورية «سكن كل المصريين» بالمدينة، يرافقه مسؤولو الجهاز والمشروع، لمتابعة الموقف التنفيذي وإزالة أي عقبات.

وتفقد مسؤولو الجهاز المرحلة الأولى لمواقع المشروع وتشمل تنفيذ 29496 وحدة سكنية (1124عمارة) بقيمة استثمارية 7.5 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 72%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع يوليو المقبل.

كما تفقد رئيس الجهاز أعمال تنفيذ المرافق بالمشروع، حيث تم البدء في تنفيذ أعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالمرحلة الأولى بقيمة حوالي ١٦٠ مليون جنيه.

من جانبه، أكد المهندس عبداللطيف بشارة، ضرورة المتابعة الدورية لما يتم ويجري تنفيذه من أعمال لتنفيذها بالمواصفات المطلوبة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتوقيتات المحددة والمقدمة من الشركات المنفذة للانتهاء من تنفيذ الوحدات وتسليمها لمستحقيها، في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة.