شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت إدارة مجموعة قنوات بي إن سبورت المفتوحة beIN Sports عرض مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ فى الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، اليوم، على عدة قنوات، أهمها قناة بي إن سبورت المفتوحة، وهى القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ الأشهر، والتى يبحث عنها الكثيرون اليوم بعدة صيغات للبحث منها «تردد قناة بين سبورت المفتوحة- تردد بين سبورت- تردد بين سبورت المفتوحة- تردد بي إن سبورت المفتوحة».

التردد: 12765 أو 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 2750

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

تنقل قناة بين سبورت المفتوحة مباراة الأهلي والبايرن فى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت قطر والسعودية، بصوت المعلق على محمد علي، ولكن قررت مجموعة القنوات عمل استوديو تحليلي يبدأ قبل المباراة بساعة على القنوات المشفرة، وهذه القنوات هي:

قناة بين سبورت 1- beIN sports HD 1

قناة بين سبورت 11- beIN sports HD 11 بالإنجليزية

قناة بين سبورت كونكت beIN Sports connect على شبكة الإنترنت

وينتظر عشاق النادي الأهلي اليوم المباراة مع فريق بايرن ميونيخ بفارغ الصبر، ويتوقعون تحقيق الفوز على العملاق البافاري، ويرون أن الفرصة سانحة للفوز بسبب غياب 3 لاعبين أساسيين عن المباراة من صفوف البايرن، اثنان منهم بسبب فيروس كورونا والثالث لإصابته فى الكاحل.