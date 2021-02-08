شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط الجنسية المصرية عن أندرو ميخائيل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 5 تابع (ب)، قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 7 لسنة 2021، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أندرو فايز نان لوقا ميخائيل، من مواليد القاهرة، بتاريخ 23/11/1999، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

وأصدر رئيس الوزراء رقم 267 لسنة 2021، بشأن بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1438 لسنة 2018 المشار إليه والخاص بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 800 م2 بناحية بندر طما، مركز طما محافظة سوهاج بالمجان لإقامة مبنى قصر ثقافة عليها.