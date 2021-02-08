شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «كفر شكر»: نبذل قصارى جهدنا لاستكمال الخدمات طبقًا للإمكانيات المتاحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، الإثنين، عددًا من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بالمدينة، منها أعمال تطوير شارع كفر منصور ورفع كفاءة الإنارة، وإنشاء سلم لسكان عمارات الملفات وسحب المياه من أسفل العمارات واستكمال الأعمال بها وحل مشكلاتهم التي كانوا يعانون منها منذ سنوات.

وقال رئيس المدينة، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الأجهزة المحلية بالمركز والمدينة تبذل قصارى جهدها لراحة المواطنين من خلال استكمال كل الخدمات والمرافق وحل المشكلات طبقا للإمكانيات المتاحة، موجهًا الأجهزة المحلية بمجلس المدينة بمتابعة حركة الأسواق ورفع الإشغالات والقمامة وتحصيل مستحقات الدولة ومتابعة أعمال السوق العمومية بالمدينة، من خلال لجنة شملت مسؤولى الإيرادات والإشغالات والمتابعة والنظافة.

وأضاف رئيس المدينة أن حملات متابعة الأسواق داخل المدينة وقرى الوحدات المحلية مستمرة طوال أيام الأسبوع، حسب التعليمات، مشددًا بضرورة الالتزام بالقوانين وتحصيل المستحقات من قبل إدارة الإيرادات، مشيرًا إلى أنه يتم رفع كافة الإشغالات ومتابعة التزام الباعة بالأماكن المخصصة لهم وعدم الخروج عنها لحدوث إشغالات تعوق حركة المرور.

رئيس مدينة كفر شكر يتفقد المشروعات

رئيس مدينة كفر شكر يتفقد المشروعات

رئيس مدينة كفر شكر يتفقد المشروعات

رئيس مدينة كفر شكر يتفقد المشروعات