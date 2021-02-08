شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مناخ يكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صابر عثمان، خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة، إن ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة يرجع لحدوث تغير في مناخ الكرة الأرضية بشكل عام.

وأضاف «عثمان» خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، الإثنين، أن ذوبان جليد القطبين أحد المسببات التي تؤدي إلى ارتفاع منسوب سطح البحار والمحيطات مما يُهدد الدول الجزرية والمناطق المنخفضة مثل دلتا نهر النيل كما يمكن أن يؤدي إلى غرق مناطق أو تملح التربة أو تآكل الشواطئ.

وأوضح أن تغير الحرارة يؤثر أيضا على النباتات بسبب قلة قدرتها على التكيف، لافتًا إلى أن المناخ عبارة عن عوامل جوية مختلفة مثل الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح خلال فترة زمنية كبيرة مما يجعل مناطق في المنطقة الأرضية لها تصنيف مناخي.