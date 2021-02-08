شكرا لقرائتكم خبر عن رفع ٩٠٠ متر أتربة ومخلفات صلبة وحيوانات نافقة بأرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت حملة نظافة مكبرة استهدفت طريق جمعية إصلاح أرمنت الحيط وطريق على جرب وبعض طرق الزراعات الفرعية، وتم رفع ٤٠٠م٣ أتربة، وحيوانات نافقة ومخلفات مباني ومخلفات أشجار بطول ٨٠٠م.

حملة نظافة وتجميل بارمنت

وفى أرمنت الوابورات استهدفت الحملة طريق ترعة السواحل بنجع دنقل وطريق السجل المدني خلف العمارات ومنطقة الـ١٤ وشارع الشهيد عبد الرحمن، وتم رفع ٣٠٠م٣ قمامة وأتربة ومخلفات مبان بطول ١٠٠٠م .

حملة نظافة وتجميل بارمنت

وبمنطقة المراعزة الشرقية وشارع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد تم تكثيف أعمال النظافة وتقليم الأشجار وتم رفع ٢٠٠م٣ أتربة وقمامة ومخلفات أشجار، وذلك بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة، تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.

حملة نظافة وتجميل بارمنت

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

حملة نظافة وتجميل بارمنت

وذلك بناء على توجيهات العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، بتكثيف مجهودات حملات النظافة والتجميل وإدراج كافة الطرق بين الزراعات والتي يستغلها بعض المخالفين في إلقاء مخلفات المباني والحيوانات النافقة ورفع جميع المخلفات منها، حفاظا على الزراعات من التلوث، وتيسيرا على المزارعين.