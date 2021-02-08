شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة البريطانية تحصد المركز التاسع عالمياً في تصنيف «CWUR» العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت الجامعة البريطانية في مصر 71 مركزاً عن السنة الماضية في التصنيف العالمي للجامعات حول العالم، حيث حصلت للعام الثاني على التوالي على المركز التاسع في تصنيف «CWUR» المعني بتقييم الجامعات حول العالم، وبلغت الجامعة المركز 1326 من بين 20 ألف جامعة مشاركة على مستوى العالم، وذلك في النسخة الجديدة للتصنيف للعام 2020-2021.

وأوضح الدكتور يحيى بهي الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن تصنيف «CWUR» يقوم بانتقاء 2000 جامعة فقط من بين 20 ألف جامعة على مستوى العالم.

وأضاف: يعتمد CWUR في تصنيفه للجامعات على أربعة معايير رئيسية هي :«جودة التعليم (Quality of Education) بنسبة 25%، وتوظيف الخريجين (Alumni Employment) بنسبة 25% أيضاً، وتميز أعضاء هيئة التدريس (Quality of Faculty) بنسبة 10%، بالإضافة لمخرجات وأداء البحث العلمي (Research Performance) بنسبة 40%، والتي تشمل أربعة معايير فرعية بنسبة 10% لكل معيار فرعي وهي: عدد الأبحاث الكلي، وعدد الأبحاث المميزة، وعدد الأبحاث التي تظهر في المجلات ذات التأثير المرتفع، والاستشهادات البحثية .

وأشار بهي الدين إلى أن مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة السيدة فريدة خميس، يحرص على أن تكون الجامعة البريطانية مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة سواء على المستوى المحلي أو العالمي، لتواكب بذلك التطور الذي تشهده الأنظمة التعليمية والبحثية على مستوى العالم، لتصبح قادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية، وما يتطلبه عصر الثورة الصناعية الرابعة القائم على ركائز الذكاء الاصطناعي.

تجدر الإشارة أن مركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR) هو منظمة استشارية عالمية رائدة، مقرها الإمارات العربية المتحدة، وتقدم المشورة للحكومات والجامعات لتحسين نتائج التعليم والبحث..

وبدورها هنأت رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، فريدة خميس، رئيس الجامعة والعمداء والأساتذة، وأعضاء هيئات التدريس، والباحثين، بهذه النتائج المشرفة، والتي جاءت نتاج جهدٍ وبحثٍ وعملٍ، متواصلين.

ودعت في الوقت نفسه، إلى بذل المزيد، لتحقيق نجاحات أكثر، تعودُ بالنفع على المسيرة التعليمة في مصر، من أجل مستقبلٍ أكثر إشراقاً..