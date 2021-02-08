شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية»: صرف مقررات فبراير لـ 640 ألف بطاقة بقيمة 90 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية أنه تم صرف مقررات شهر فبراير الجارى، من البقالين وفروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، لنحو 650 ألف بطاقة تموينية حتى الآن.

وأوضح «سعدالله» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» –، أن قيمة المقررات التي تم صرفها 90 مليون جنيه حتى الآن، مشيرا إلى أن أرصدة جميع المقررات التموينية لشهر فبراير الجارى موجودة وكاملة ولا يوجد لدينا عجز في الأرز والسكر والزيت المقرر صرفها للمواطنين المستحقين للدعم بداية من أول الشهر، من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساءاً طبقا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشار إلى أن حصة المحافظة الشهرية من السكر التمويني وسكر النقاط للتجار (البدالين) وجمعيتي تبلغ 3500 طن، بخلاف ما يتم توفيره عن طريق المجمعات الاستهلاكية فيما تبلغ حصة المحافظة من الزيت التموينى 2800 طن شهرياً .

وقال أن حصة المحافظة من الأرز التموينى المعبأ تبلغ 900 طن شهرياً وهو ما يكفى احتياجات المواطنين على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن الاسكندرية بها 650 بدال تموينى ونحو 200 فرع لجمعيتي بخلاف 200 فرع لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ما يعنى وجود أكثر من 1000 منفذ مخصص لصرف المقررات التموينية على مستوى المحافظة جاهزة للصرف في المواعيد المقررة.